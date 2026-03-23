За день Россия 60 раз атаковала Днепропетровскую область: восемь раненых, среди них – ребенок. Фото

В понедельник, 23 марта, российские войска совершили более 60 атак по Днепропетровской области, используя дроны, артиллерию и авиабомбы. В результате обстрелов ранения получили восемь человек, в том числе ребенок.

Видео дня

Часть пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Больше всего пострадала Синельниковщина, под ударами оказались Васильковская, Межевская и Дубовиковская громады.

Там повреждены многоквартирный и частные дома, а также магазин. Ранения получили восемь человек, среди них 14-летняя девочка. Она находится в больнице вместе с тремя взрослыми, состояние 70-летнего мужчины оценивается как тяжелое.

На Никопольщине обстрелам подверглись райцентр, а также Марганецкая, Мировская, Червоногригорьевская и Покровская громады.

Из-за атак возникли пожары, повреждены предприятие, агрофирма, объекты инфраструктуры, лицей, жилые дома и автомобили.

Под обстрел попал и Днепр – в городе возникли пожары и зафиксированы повреждения инфраструктуры. Все возгорания спасатели ликвидировали.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 марта российские оккупанты ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. После первого прилета на месте попадания вспыхнул пожар, повторный удар пришелся на инфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!