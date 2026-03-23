Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95 и запустила много 'Шахедов': когда ракеты войдут в пространство Украины

Поздно вечером 23 марта появились сообщения о вылете стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать об обстреле, который противник осуществит по Украине. Ранее в ряде регионов прозвучала тревога из-за вражеских "Шахедов", поэтому можно ожидать, что удар будет комбинированным.

Ракетная тревога вероятна ближе к утру

О том, что агрессор поднял в небо бомбардировщики, сперва информировали неофициальные мониторинговые каналы. Около 23:05 понедельника Воздушные силы ВСУ подтвердили эти данные.

Известно, что группа Ту-95МС (предположительно, шесть единиц) поднялась с аэродрома "Оленья". Перед этим фиксировалась коммуникация пунктов управления российской стратавиации, типичная для боевого вылета.

"Шахеды" начали терроризировать Украину еще с вечера понедельника

Захватчики запускали свои беспилотники волнами. Еще в 17:45 Воздушные силы заявили, что российские БпЛА двигались с севера Сумщины курсом на Черниговщину; после этого "Шахеды" фиксировались в разных регионах нашей страны.

Дополняется...