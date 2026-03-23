Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: произошел пожар, есть пострадавшие
В ночь на 23 марта российские оккупанты ударили по Кривому Рогу на Днепропетровщине. На месте прилета вспыхнул пожар.
Известно о по меньшей мере двух пострадавших. О последствиях атаки рассказал начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно
Вскоре после 6 часов утра Ганжа рассказал, что оккупанты атаковали Кривой Рог.
"Враг нанес удар по Кривому Рогу. Ранены два человека. Из-за вражеской атаки произошел пожар. Огонь спасатели уже укротили. Получили ранения двое мужчин – 31 и 58 лет. Медики оказывают им необходимую помощь", – отметил чиновник.
В Воздушных силах ВСУ жителей Кривого Рога в 02:39 предупреждали о движении группы ударных дронов врага в направлении города.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта враг атаковал Кировоградскую область. В результате атаки пострадала женщина, повреждены частные дома.
Также оккупанты ударили дроном по машине в Сумской области. Ранения получили парень и девушка.
Кроме того, накануне россияне массированно атаковали Одесскую область дронами. Повреждены ферма и зерновые ангары.
