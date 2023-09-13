За деньги помогали военнообязанным 'откосить' от призыва: в Одесской области разоблачили все руководство районной ВВК. Фото

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачили на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области. Также подозрения объявлены уклонистам, которые воспользовались незаконной "схемой".

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Об этом сообщают в официальном Telegram-канале СБУ. За взятку должностные лица "помогали" военнообязанным мужчинам "откосить" от призыва, выдавая им фиктивные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В течение одного дня организаторы этой сделки могли выдать более 20 фиктивных медицинских справок с "серьезными диагнозами".

Согласно расследованию, чтобы "пропустить" через местную военно-врачебную комиссию уклонистов, прибывших из других регионов, должностные лица изготовляли для них фиктивные документы, удостоверяющие их статус как внутренне перемещенных лиц.

За такие "услуги" организаторы схемы получали от 7 до 10 тысяч долларов с одного человека, в зависимости от срочности выполнения "заказа".

В то же время уклонисты использовали фиктивные справки для дальнейшего выезда за границу.

На основе собранных доказательств председателю и двум секретарям районной Военно-врачебной комиссии было сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: часть 5 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 32, часть 1 статьи 336 и часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 32, часть 1 статьи 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группы лиц).

Также правоохранители установили лиц, воспользовавшихся незаконной схемой. Им сообщили о подозрении по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу).

Расследование по этому делу продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины перекрыла еще пять каналов незаконного выезда за границу уклонистов. Среди задержанных – начальник одного из военкоматов на Харьковщине и руководитель филиала частного университета в Ривне.

Напомним, что сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области главу военной медкомиссии, которая "списала" полсотни уклонистов за более 10 млн грн взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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