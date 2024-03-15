УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

За донат можно получить снаряд для Gepard или ювелирное украшение: украинцев призвали присоединиться к сбору для воинов ВСУ

Дарья Дурова
War
1 минута
1,0 т.
Сбор средств для защитников Украины

OBOZ.UA продолжает сбор на квадроцикл для 423-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, который нужен на оккупированном берегу Херсонщины, и окопный РЭБ C-Vog FPVKiller. С учетом сопутствующих расходов на ремонт и FPV для наших коллег общая нужная сумма – 300 тысяч гривен.

По состоянию на утро 15 марта было собрано 49 тысяч. Спасибо вам за каждую гривню!

"Российский оккупант продолжает атаки на наши мирные города и не оставляет попыток захватить больше украинской территории. Наши парни как никогда нуждаются в помощи", – говорится в Telegram-канале нашего издания.

Среди донаторов будет разыгран приз

К сбору присоединились наши друзья – украинский бренд украшений ручной работы FROMLI. Прекрасное украшение в украинском стиле разыграем среди тех, кто задонатит от 100 гривен.

Кроме того, среди всех донаторов будут разыграны три снаряда от немецкой самоходной зенитной установки Gepard. Их предоставили наши парни.

Снаряды и украшения

Реквизиты

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u

Номер карты банки: 5375 4112 1698 0560

Карта ПриватБанка: 4731185620373594

Pay Pal: [email protected]

Украшение ручной работы

Добавим, что FROMLI – это основанный Аленой Липшиц отечественный бренд украшений ручной работы.

Это отдельный мир эксклюзивных дизайнерских изделий, которые создаются благодаря уникальному и кропотливому труду, который начинается с подборки сочетания цветов и форм, а заканчивается присвоением собственного имени готовому продукту. Все изделия производятся мастерами бренда FROMLI вручную.