За донат можно получить снаряд для Gepard или ювелирное украшение: украинцев призвали присоединиться к сбору для воинов ВСУ

OBOZ.UA продолжает сбор на квадроцикл для 423-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, который нужен на оккупированном берегу Херсонщины, и окопный РЭБ C-Vog FPVKiller. С учетом сопутствующих расходов на ремонт и FPV для наших коллег общая нужная сумма – 300 тысяч гривен.

По состоянию на утро 15 марта было собрано 49 тысяч. Спасибо вам за каждую гривню!

"Российский оккупант продолжает атаки на наши мирные города и не оставляет попыток захватить больше украинской территории. Наши парни как никогда нуждаются в помощи", – говорится в Telegram-канале нашего издания.

Среди донаторов будет разыгран приз

К сбору присоединились наши друзья – украинский бренд украшений ручной работы FROMLI. Прекрасное украшение в украинском стиле разыграем среди тех, кто задонатит от 100 гривен.

Кроме того, среди всех донаторов будут разыграны три снаряда от немецкой самоходной зенитной установки Gepard. Их предоставили наши парни.

Реквизиты

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/6ncxcJPq7u

Номер карты банки: 5375 4112 1698 0560

Карта ПриватБанка: 4731185620373594

Pay Pal: [email protected]

Добавим, что FROMLI – это основанный Аленой Липшиц отечественный бренд украшений ручной работы.

Это отдельный мир эксклюзивных дизайнерских изделий, которые создаются благодаря уникальному и кропотливому труду, который начинается с подборки сочетания цветов и форм, а заканчивается присвоением собственного имени готовому продукту. Все изделия производятся мастерами бренда FROMLI вручную.