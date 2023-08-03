За июль – четыре случая: Наев рассказал о попытках вражеских ДРГ прорваться через границу Украины

В течение июля российские диверсионно-разведывательные группы пытались четыре раза прорваться через границу Украины. Враг намеревался проникнуть на территорию нашей страны на участке российско-украинской границы в Черниговской и Сумской областях.

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Все попытки врага зайти на территорию Украины были выявлены и предотвращены. Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полосе ответственности северной оперативно-стратегической группировки войск были выявлены и предотвращены попытки проникновения на территорию Украины ДРГ противника. Всего враг предпринял четыре попытки попасть на территорию нашей страны на участке российско-украинской границы в Черниговской и Сумской областях.

По словам Наева, все четыре случая были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение. Также командующий Объединенными силами ВСУ добавил, что в мерах противодействия ДРГ противника активно участвовали подразделения Сил территориальной обороны, Сил специальных операций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций "Альфа".

Кроме того, Наев подчеркнул, что на Северном направлении продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, минированию возможных путей пересечения границы управляемыми противопехотными минами, а также обустройству минированных непроходимых лесных завалов.

Напомним, силы обороны Украины нанесли мощные удары по оккупантам на Сумском направлении. Наши бойцы заметили КамАЗ и кухню типа КП-75, расположенную в лесополосе.

Ранее сообщалось, что ночью 1 августа группа российских диверсантов предприняла попытку пересечения государственной границы Украины в пределах Черниговской области. По врагу был открыт огонь на поражение, заставивший его отойти назад. Оккупанты понесли потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля ГНСУ зафиксировала попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп в Сумскую и Черниговскую области, однако все они были неуспешными. ВСУ тесно сотрудничают с главами военных администраций и принимают все необходимые меры для укрепления оборонных возможностей.