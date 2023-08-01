Обед для оккупантов оказался 'адским': ВСУ нанесли мощные удары по врагу на территории РФ. Видео

Силы обороны Украины нанесли мощные удары по оккупантам на Сумском направлении. Наши бойцы заметили КАМАЗ и кухню типа КП-75, расположенную в лесополосе.

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Соответствующее видео показал в Telegram показал командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. По данным OBOZREVATEL, события разворачивались на территории РФ, куда и пришлось попадание бойцов Сил обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как отметил Наев, россияне как раз собрались пообедать в посадке и развернули полевую кухню. Наши бойцы дождались, когда еда была готова, и устроили противнику "адский обед".

"На Сумском направлении враг ежедневно бьет из дальнобойной артиллерии и минометов. Но у наших воинов есть четкая задача адекватно реагировать и в случае необходимости действовать на предупреждение", – пояснил генерал-лейтенант.

Напомним, также Наев сообщил о попытке проникновения российских диверсантов через государственную границу Украины в Черниговской области ночью 1 августа. Пограничники 2-й пограничной заставы заметили четырех вооруженных лиц с помощью тепловизоров и открыли огонь на поражение. Оккупанты понесли потери и отошли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– представительница Британии во время заседания Совета Безопасности ООН сообщила, что Россия несет в развязанной в Украине войне большие неотвратимые потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года, армия государства-террористки уже сократилась на 200 тысяч военных;

– грузинские добровольцы, которые бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии в Украине, провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, которые отбили у врага. Бойцы пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков.