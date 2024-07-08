'За Охматдет!': в Силах обороны показали, как отомстят за российский удар по детской больнице. Фото

В понедельник, 8 июля, российские оккупанты совершили ракетные удары по гражданской инфраструктуре в нескольких городах нашей страны. В Киеве в результате очередного террористического акта разрушена современная детская больница "Охматдет".

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Есть многочисленные погибшие и раненые, в том числе дети. В Силах обороны показали, как отомстят за российский удар по детской больнице.

"Месть Сил обороны уже идет..." – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на всей линии фронта врага ждет ад. Месть за "Охматдет" и всех детей Украины, пострадавших от российских оккупантов, будет безжалостной.

Артиллеристы, минометчики и операторы ударных дронов уже нанесли оккупантам десятки ответных ударов за разрушенную детскую больницу.

Снимки предоставили различные подразделения и бригады, среди которых: 24 ОМБр им. воздушно-десантная Сичеславская бригада, Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют", 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, 57 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время воздушной тревоги утром 8 июля раздавались взрывы в разных районах. Кроме детской больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

После взрывов в Киеве, Днепре, Кривом Роге и гибели в этих городах гражданских министерство обороны России цинично заявило, что 8 июля совершило по Украине " групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности и авиабазам ".

Отметим, что ранее СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

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