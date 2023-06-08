За подрыв Каховской ГЭС ответственна только Россия, США помогут Украине преодолеть последствия катастрофы – Белый дом

В администрации американского президента Джо Байдена подчеркнули, что ответственность на подрыв Каховской ГЭС полностью лежит на стране-агрессоре России. Российские войска оккупировали эту территорию и контролировали дамбу.

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Об этом сказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 7 июня. Она заявила, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию с подрывом Каховской ГЭС.

Однако уже на этом этапе в США уверены, что ответственность за это преступление несет только РФ. Также представительница Белого дома отметила, что Штаты помогут украинскому народу преодолеть последствия этой катастрофы.

"Разрушения, которые мы видим, разбивают сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь народу Украины", – сказала Жан-Пьер.

Также она подчеркнула, что этой ужасной катастрофы никогда бы не произошло, если бы российские войска не вторглись на территорию Украины и не оккупировали бы южные регионы.

"Плотина была под контролем России, и они (россияне. – Ред.) несут ответственность за разрушения, вызванные этой войной", – добавила спикер.

Напомним, что накануне президент США Джо Байден отреагировал на подрыв российскими военными преступниками Каховской ГЭС в Херсонской области. Он пообещал Украине поддержку.

Также ранее стало известно, что американская разведка располагает данными, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит страна-агрессор Россия. Главным мотивом такого шага оккупантов, вероятно, было сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать.

Пострадали десятки населенных пунктов как на освобожденном правом, так и на временно оккупированном левом берегу Херсонщины. На правобережье очень пострадал Херсон и прибрежные населенные пункты, еще больше досталось городам и селам, где распоряжаются оккупанты, критическая ситуация во временно оккупированных Олешках: там люди ночевали на крышах зданий и тщетно ждали помощи.

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