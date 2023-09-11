"За штурм каждой посадки мы платим очень высокую цену": украинские защитники рассказали о боях на Бахмутском направлении. Видео

Видео со штурмами посадок на Бахмутском направлении Силами обороны Украины, появляющиеся в интернете, обычно выглядят зрелищно и увлекательно. Но реальность имеет две стороны: каждый штурм – это раненые, а иногда и убитые защитники страны.

Видео дня

Об этом проекту Ukrainian Witness рассказали воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ "Макар" и "Натс". Первый командует штурмовой группой, а второй – взводом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Вы можете видеть красивую картинку на видео со штурмами 3-й ОШБр. Но в реальности все иначе: каждый штурм – это несколько "трехсотых" (раненых). Иногда, к сожалению, бывают и "двухсотые" (убитые). За штурм каждой посадки мы платим очень высокую цену", – отметил "Макар".

"Натс" добавил, что во время штурмов опираться следует на мотивированных бойцов. "Тот, кто не имеет желания штурмовать, – это балласт. Из-за него может погибнуть вся группа и вся операция будет сорвана. И потери, которые понесет подразделение, окажутся напрасными", – пояснил он.

Начиная с июня 2023 года, на Бахмутском направлении 3-й ОШБр противостоят очень мотивированные оккупанты. Враг бросает туда самые лучшие подразделения. Они пытаются брать позиции не количеством, как это было зимой, а качеством.

"Я не знаю, чем они мотивированы. Но знаю, что все это добровольцы. Например, петербургский полк. Они обучены, укомплектованы и вгрызаются в каждую посадку", – заявил "Натс".

Наши защитники признались, что воюют в том числе и для того, чтобы смерть побратимов не была напрасной.

"Это уже не только о защите Родины. Мы потеряли много близких людей на этой войне. Мы не можем допустить, чтобы их смерть была зря. Есть фактор мести, за этих людей стоит мстить", – сказал "Макар".

Осторожно, видео 18+!

Как писал OBOZREVATEL, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке утром 11 сентября заявил, что на Бахмутском направлении Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются жестокие бои.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!