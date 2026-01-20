'За сутки до этого удара мы получили ракеты для ПВО': Зеленский рассказал о последствиях новой атаки РФ и сообщил, где самая сложная ситуация

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку в ночь на 20 января. По его словам, под ударом агрессора оказались ряд областей нашего государства.

Силам ПВО удалось уничтожить значительное количество вражеских целей, ведь за сутки до обстрела Украина получила нужные ей ракеты. Подробности глава государства сообщил в своем Telegram.

"Сейчас уже есть первые отчеты по ситуации в регионах после российского удара. Киев и Киевщина, Винницкая область, Днепровщина, Одесская область, Запорожье, Полтавщина, Сумщина и другие наши области. Всюду привлечены ремонтные бригады, ГСЧС Украины, все необходимые силы", – написал президент.

Дополняется...