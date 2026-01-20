Оккупанты ударили по Одесской области: есть попадание в многоэтажку, поврежден объект энергетики

Под утро 20 января российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Одесской области. Целью захватчиков стала гражданская и энергетическая инфраструктура.

В частности, в городе Черноморск попадание БПЛА пришлось в одну из многоэтажек. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Что известно об атаке

"На рассвете враг вновь цинично атаковал гражданскую инфрастуктуру Одесской области. Удары были направлены на жилые кварталы и объекты энергетики", – написал чиновник.

Он отметил, что в Черноморске беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, повредив фасад и окна. Информации о пострадавших пока не было.

"В Одесском районе также зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры", – указано в сообщении.

О пострадавших информации пока не поступало. На местах событий работают экстренные и коммунальные службы.

Напомним, ночь на вторник, 20 января, армия РФ нанесла удары по Днепру и области. Известно о повреждениях на одном из предприятий города. Также в результате атаки возникли пожары и есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 20 января российские захватчики начали массированную атаку на Украину дронами-камикадзе типа Shahed и имитаторами. В воздушном пространстве страны одновременно фиксировали десятки БПЛА, также враг запустил баллистику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!