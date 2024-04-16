За сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения: в Генштабе назвали самые горячие направления и отчитались об ударах по врагу. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке улучшить свое тактическое положение. В течение 15 апреля произошло 104 боевых столкновения на разных направлениях.

Враг нанес 16 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 79 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Самые активные боевые действия продолжаются на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 апреля.

Ночью путинские захватчики в очередной раз атаковали Украину, применив 9 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все эти 9 БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами 15 апреля были населенные пункты Угроиды, Воздвиженское Сумской области; Лукьянцы, Волоховка Харьковской области; Нью-Йорк, Бердичи, Семеновка, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и пункту управления противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 артиллерийским средствам, 4 районам сосредоточения личного состава и 4 пунктам управления БПЛА противника.

Напомним, начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Энно Мытс заявил, что Россия использует в войне против Украины так называемую "тактику амебы", ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходится экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты, используя преимущество в воздухе, в ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытаются любой ценой выйти на административную границу Донецкой области. Особенно сложная ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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