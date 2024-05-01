За сутки на фронте произошло 122 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где пытаются прорваться оккупанты. Карта

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 122 боевых столкновения Сил обороны с российскими оккупантами. Самые горячие направления – Бахмутское и Авдеевское – там защитники отбили по 33 атаки врага.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 мая. В то же время Силы обороны продолжают активно наносить потери оккупантам в живой силе и технике.

В частности, украинская авиация ударила по 12 районам сосредоточения личного состава противника, а силы ПВО уничтожили 2 разведывательных БПЛА противника. Результативно отработали и ракетные войска, поразив 1 район сосредоточения захватчиков и 1 ЗРК противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар за сутки, а также совершил 129 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, а также повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, враг ударил из авиации по населенным пунктам: Водологи, Ямное Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Ямполевка, Северск, Верхнекаменское, Часов Яр, Новобахмутовка, Прогресс, Нетайлово, Желание Первое, Невельское, Евгеньевка, Парасковеевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское, Сторожево, Большая Новоселка, Новый Комар Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Николаевка, Тягинка, Янтарное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказалось более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность.

На Купянском направлении наши воины отразили 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 21 атаку, совершенную противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 2 безрезультатные атаки на позиции наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель 14-й омбр имени князя Романа Великого Надежда Замрига рассказала, что защитники Украины на Купянском направлении фиксируют активизацию армии РФ. Оккупанты подтягивают личный состав, БК и военную технику.

– Израильский военный обозреватель Давид Шарп, констатировал, что оккупантам удалось вклиниться в украинскую оборону в районе села Очеретино Донецкой области. Это привело к тому, что несколько соседних участков фронта оказались под угрозой ухода.

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