За сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений, поражены три станции РЭБ и два средства ПВО врага – Генштаб

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 125 боевых столкновений. Самые ожесточенные противостояния шли на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где Силы обороны отбили фактически по три десятка вражеских атак.

Защитники ударили по 13 районам сосредоточения, ЗРК, радиолокационных станциях, средствах ПВО, нанеся оккупантам потери. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 6 мая.

Войска РФ накануне совершили два ракетных, 120 авиаударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам, из артиллерии обстреляли прифронтовые районы Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Херсонской.

В результате российских террористических атак погибли и пострадали гражданские, разрушены и повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры. Ночью оккупанты атаковали 13 "Шахедами" Сумщину, из которых защитники неба уничтожили 12 дронов.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг постоянно сохраняет военное присутствие в приграничных, проводит диверсионную деятельность.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 14 атак оккупантов в районах Синьковки, Песчаного, Берестового Харьковской области; Стельмаховки – Луганской. На Лиманском ВС РФ осуществили шесть атак на позиции ВСУ возле Невского на Луганщине, Новосадового и Торского – на Донетчине.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили 36 вражеских атак вблизи Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Спорного, Клещиевки, Выемки, Нового, Раздолевки, Ивановского и Андреевки – Донецкой.

Ожесточенные бои были на Авдеевском фронте, где защитники отбили 31 атаку армии РФ в районах Новоалександровки, Новопокровского, Уманского, Яснобродовки и Нетайлового. Ниже на Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага у Константиновки, Красногоровки, Водяного и Урожайного, где тот накануне 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении армия РФ провела шесть атак вблизи Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье. На Херсонском направлении оккупанты совершили три безуспешные атаки против подразделений ВСУ на плацдармах в пределах левого берега Днепра.

В течение 5 мая авиация Сил обороны поразила 13 районов сосредоточения живой силы и четырех зенитно-ракетных комплексов ВС РФ. Подразделения ракетных войск ударили по району сосредоточения оккупантов, трех радиолокационных станциях, двух средствах противовоздушной обороны, двух артиллерийских средствах и трех других важных вражеских объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ активно стягивают силы на Авдеевское направление фронта. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко пояснил, что цель врага – максимально расширить плацдарм и прорвать украинскую оборону.

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