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За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

Катя Поплюйко
War
4 минуты
231
За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

Украинские защитники не прекращают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки Силам обороны удалось поразить два средства ПВО и три артсистемы противника.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 28 февраля 2025 года. За сутки на фронте зафиксировано 128 боестолкновений.

По уточненным данным, вчера враг нанес один ракетный удар и 91 авиаудар, использовав одну ракету и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме того, совершил более 5000 обстрелов, из них 162 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек 2865 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО оккупантов и три вражеских артиллерийских системы.

На Харьковском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших сил в направлениях Волчанска и Кондрашовки.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону возле ближайших населённых пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Северском направлении наши защитники отразили две атаки в районе Белогоровки.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Краматорском направлении враг дважды пытался атаковать в районах Васюковки и Предтечино.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Торецком направлении противник 11 раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Покровском направлении украинские Силы обороны остановили 49 попыток штурма противника, направленных на населенные пункты Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Пищаное, Миролюбовка и Богдановка.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Новопавловском направлении россияне вчера совершили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших сил в районе Чаривного.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Ореховском направлении оккупанты девять раз штурмовали оборонные позиции ВСУ в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях формирование наступательных группировок противника не было зафиксировано.

На Купянском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб
За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

Продолжается операция Сил обороны в Курской области, за минувшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб, а также совершил 405 артиллерийских обстрелов (из них 15 – из реактивных систем залпового огня), в то время как наши войска отразили 11 штурмовых действий противника.

За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

Напомним, по состоянию на 28 февраля украинские защитники во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1060 военнослужащих армии РФ. Также отминусовали 387 единиц военной техники и вооружения российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Воздушных сил ВС Украины 26 февраля нанесли удар по пункту управления вражеских БПЛА. Цель размещалась в селе Нестерянка на временно оккупированной территории Запорожской области.

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