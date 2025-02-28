За сутки на фронте произошло 128 боестолкновений, поражены два средства ПВО противника и три артсистемы – Генштаб

Украинские защитники не прекращают наносить оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки Силам обороны удалось поразить два средства ПВО и три артсистемы противника.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 28 февраля 2025 года. За сутки на фронте зафиксировано 128 боестолкновений.

По уточненным данным, вчера враг нанес один ракетный удар и 91 авиаудар, использовав одну ракету и сбросив 128 управляемых авиационных бомб. Кроме того, совершил более 5000 обстрелов, из них 162 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек 2865 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили один район сосредоточения личного состава, два средства ПВО оккупантов и три вражеских артиллерийских системы.

На Харьковском направлении противник шесть раз пытался прорвать оборону наших сил в направлениях Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону возле ближайших населённых пунктов Ямполевка, Торское, Зеленая Долина и Колодцы.

На Северском направлении наши защитники отразили две атаки в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг дважды пытался атаковать в районах Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении противник 11 раз атаковал в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении украинские Силы обороны остановили 49 попыток штурма противника, направленных на населенные пункты Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка, Пищаное, Миролюбовка и Богдановка.

На Новопавловском направлении россияне вчера совершили 16 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь, Новодаровка, Скудное и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших сил в районе Чаривного.

На Ореховском направлении оккупанты девять раз штурмовали оборонные позиции ВСУ в районах Степного, Пятихаток и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях формирование наступательных группировок противника не было зафиксировано.

На Купянском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

Продолжается операция Сил обороны в Курской области, за минувшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиационных бомб, а также совершил 405 артиллерийских обстрелов (из них 15 – из реактивных систем залпового огня), в то время как наши войска отразили 11 штурмовых действий противника.

Напомним, по состоянию на 28 февраля украинские защитники во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1060 военнослужащих армии РФ. Также отминусовали 387 единиц военной техники и вооружения российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, военные Воздушных сил ВС Украины 26 февраля нанесли удар по пункту управления вражеских БПЛА. Цель размещалась в селе Нестерянка на временно оккупированной территории Запорожской области.

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