УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Марина Лисничук
War
4 минуты
594
За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили десятки атак оккупантов на разных направлениях фронта, больше всего – под Покровском, Большой Новоселкой и Купянском. Наши авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения врага с техникой и оружием, 11 его артиллерийских систем, два пункта управления, средство ПВО, а также две станции РЭС.

Видео дня

Всего за это время на передовой произошло 129 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 февраля. По уточненным данным, по позициям украинских подразделений и населенным пунктам войска РФ нанесли два ракетных (пять ракет) и 95 авиационных (141 КАБ) ударов.

В частности, из авиации военные преступники ударили по районам Александровки на Сумщине, Гуляйполя и Каменского на Запорожье. Кроме этого, агрессор совершил более 5500 обстрелов (124 – из реактивных систем залпового огня) и привлек для поражения 2932 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении защитники успешно отразили две атаки российских войск в сторону Волчанска.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Лиманском направлении ВСУ остановили 13 атак захватчиков, которые основные усилия сосредотачивали в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодцы и Дроновка.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Северском направлении, в частности вблизи Григоровки, наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Васюкивки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Защитники отбили 40 атак на Покровском направлении, где оккупанты проявляют наибольшую активность неподалеку от Водяного Второго, Елизаветы, Луча, Лисовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Алексеевки, Андреевки, Дачного и Улаклов.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

ВСУ продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении: за последние сутки в районах Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретуватого и Новоселки оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших защитников в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях агрессор активных действий не проводил. Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений: признаков формирования наступательных группировок ВС РФ там не обнаружено.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта
За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Силы обороны продолжают операцию в Курской области РФ, где российские войска за сутки провели девять штурмов, нанесли 51 авиаудар (сбросили 80 КАБов) и совершили 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и российских населенных пунктах, в том числе 16 – из РСЗВ.

За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка предполагает, что попытки окружить Покровск остаются приоритетом для армии РФ на фронте в Донецкой области. Хотя, пытаясь отрезать украинские логистические линии на Покровском направлении, оккупанты несут тяжелые потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!