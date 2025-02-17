За сутки на фронте произошло 129 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили десятки атак оккупантов на разных направлениях фронта, больше всего – под Покровском, Большой Новоселкой и Купянском. Наши авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения врага с техникой и оружием, 11 его артиллерийских систем, два пункта управления, средство ПВО, а также две станции РЭС.

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Всего за это время на передовой произошло 129 боевых столкновений, сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 17 февраля. По уточненным данным, по позициям украинских подразделений и населенным пунктам войска РФ нанесли два ракетных (пять ракет) и 95 авиационных (141 КАБ) ударов.

В частности, из авиации военные преступники ударили по районам Александровки на Сумщине, Гуляйполя и Каменского на Запорожье. Кроме этого, агрессор совершил более 5500 обстрелов (124 – из реактивных систем залпового огня) и привлек для поражения 2932 дрона-камикадзе.

На Харьковском направлении защитники успешно отразили две атаки российских войск в сторону Волчанска.

На Купянском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи Петропавловки, Загрызово, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 13 атак захватчиков, которые основные усилия сосредотачивали в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новоегоровка, Новоплатоновка, Новолюбовка, Новое, Новомихайловка, Ямполевка, Колодцы и Дроновка.

На Северском направлении, в частности вблизи Григоровки, наши защитники успешно отразили одну вражескую атаку.

Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра и Васюкивки украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг восемь раз пытался продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка.

Защитники отбили 40 атак на Покровском направлении, где оккупанты проявляют наибольшую активность неподалеку от Водяного Второго, Елизаветы, Луча, Лисовки, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Алексеевки, Андреевки, Дачного и Улаклов.

ВСУ продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении: за последние сутки в районах Константинополя, Бурлацкого, Новоочеретуватого и Новоселки оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили шесть штурмов позиций наших защитников в районах Новоандреевки, Пятихаток, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях агрессор активных действий не проводил. Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений: признаков формирования наступательных группировок ВС РФ там не обнаружено.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области РФ, где российские войска за сутки провели девять штурмов, нанесли 51 авиаудар (сбросили 80 КАБов) и совершили 495 обстрелов по позициям украинских подразделений и российских населенных пунктах, в том числе 16 – из РСЗВ.

Как сообщал OBOZ.UA, британская разведка предполагает, что попытки окружить Покровск остаются приоритетом для армии РФ на фронте в Донецкой области. Хотя, пытаясь отрезать украинские логистические линии на Покровском направлении, оккупанты несут тяжелые потери.

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