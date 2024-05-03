За сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения, поражены два состава БК и ПВО врага – Генштаб

Украинские защитники отразили более 50 атак российских оккупационных войск на Авдеевском направлении. Всего за минувшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 3 мая. Наши военные активно действовали на всей линии столкновения, нанося вражеским силам урон как в живой силе, так и в технике, эффективно истощая врага.

За последние сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одиннадцати местам расположения вражеских войск и одному зенитно-ракетному комплексу. Ракетные войска нашей армии также попали по двум складам боеприпасов, одному средству противовоздушной обороны, двум артиллерийским системам и еще одному зенитно-ракетному комплексу противника.

В то же время враг прибег к 3 ракетным и 70 авиационным ударам, а также провел 116 обстрелов из реактивных систем залпового огня, целясь в позиции наших войск и гражданских объектов. В результате российских атак, к сожалению, есть жертвы и раненые среди гражданского населения, а также значительные разрушения многоэтажек и других объектов гражданской инфраструктуры.

В течение дня авиационных ударов оккупанты нанесли по населенным пунктам: Красный Хутор в Черниговской области; Середина-Буда в Сумской области; Дергачи, Липцы и Рубленое в Харьковской области; а также Клищиевка, Дружба, Торецк, Спирное, Воздвиженка, Новоалександровка, Александрополь, Евгеньевка, Новопокровское, Новоселовка Первая, Карловка, Константиновка, Водяное, Времевка и Старомайорское в Донецкой области; Пятихатки и Роботино в Запорожской области.

Более 120 населённых пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях оказались под артиллерийским огнем.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается стабильной без изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг удерживает свои силы в приграничных зонах, активно занимается диверсионной деятельностью для препятствования переброске наших войск на угрожающие направления и укрепляет минно-взрывные барьеры вдоль границы.

На Купянском направлении украинские военные успешно отразили 12 атак в районах Новоегоровка, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Берестово в Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил 15 атак на позиции наших защитников в районах Грековки, Невского и Серебрянского лесничества в Луганской области, а также в населенных пунктах Терны, Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 22 атаки в населенных пунктах Белогоровка в Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Выемка, Спорное, Новый, Клещиевка и Ивановское в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники отразили 50 атак в населенных пунктах Архангельское, Сокол, Семеновка, Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Калиновое, Яснобродовка, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны удерживают позиции, сдерживая попытки врага прорвать линию обороны в населенных пунктах Константиновка, Красногоровка и Урожайное Донецкой области, где было совершено 16 атак на наши позиции.

В Ореховском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает пытаться вытеснить наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра, совершив в течение минувших суток 8 неудачных атак на наши позиции.

Ранее сообщалось, что Силы обороны во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили по меньшей мере 1270 российских оккупантов. Так, количество потерь армии РФ в живой силе достигает около 472 140 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России могут начать прогнозируемое наступление в конце мая или начале июня 2024 года, попытавшись повторить "прорыв" в Харьковской и Сумской областях. Однако оккупанты не смогут взять ни Харьков, ни населенные пункты на границе в соседнем регионе, откуда их выгнали более двух лет назад.

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