За сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений, поражен пункт управления и два средства ПВО врага – Генштаб

Силы обороны Украины в течение прошедшей сошлись в 145 боевых столкновениях с оккупантами на фронте, отражая больше всего их атак на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Войска РФ нанесли два ракетных удара с применением 11 ракет, а также 83 авиаудара, сбросив на позиции защитников и населенные пункты 146 КАБов.

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Кроме этого, враг совершил 5049 обстрелов, из них 137 – из реактивных систем залпового огня, использовал для поражения 1618 дронов-камикадзе. Об оперативной ситуации на передовой по состоянию на утро 31 октября рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что агрессор наносил авиаудары в районах н. п. Мирополье, Хотинь, Новенькое, Стецьковка, Писаревка Сумской области; Харьков, Малые Проходы, Кудеевка, Казачья Лопань, Купянск, Голубовка, Подолы, Петропавловка – Харьковской; Дружба, Мирноград, Романовка, Курахово – Донецкой; Малая Токмачка, Преображенка – Запорожской.

Наши воины продолжили наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывать наступательный потенциал врага в тылу. Накануне авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два средства ПВО, пушку на огневой позиции, два полевых склада БК, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки войска РФ, активно применяя авиацию на Харьковском направлении, совершили одну атаку неподалеку от Волчанска. В то же время на Купянском состоялась 21 атака. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов возле Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гая, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз, пытался продвинуться в сторону Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве. На Северском защитники отразили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки. На Краматорском оккупанты раз атаковали в районе Часова Яра.

"Напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лысовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишнево, Крутой Яр и Селидово", – говорится в сводке.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 вражескую атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки.

На Времивском направлении оккупанты совершили восемь штурмов позиций ВСУ в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки; активно применяли для ударов штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников из занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне. На Приднепровском – оперативная обстановка без существенных изменений, враг провел четыре неудачных штурма. На Ореховском и Торецком направлениях ВС РФ в течение суток штурмовых действий не вели, однако наносили удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок армии РФ не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция ВСУ в Курской области РФ, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемым авиабомбам, совершили 133 артиллерийских обстрела собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал об изменении тактики врага за годы полномасштабной войны. Он подчеркнул, что ранее оккупанты несли огромные потери, когда пытались штурмовать позиции ВСУ большими колоннами, поэтому теперь они идут в наступление малыми группами.

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