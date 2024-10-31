Оккупанты действуют малыми группами в зонах наступления: украинский военный рассказал о тактике врага. Видео

В первые годы полномасштабной войны в Украине российские оккупанты несли огромные потери, когда пытались штурмовать позиции ВСУ большими колоннами. Поэтому теперь враг отправляет в наступление малые группы, иногда даже по одному-два человека.

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Для передвижения россияне часто используют скутеры и мопеды. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, сейчас в Донецкой области российские войска применяют все виды поражения, начиная от малых дронов, заканчивая управляемыми авиабомбами. При чем последние враг часто использует для террора мирных жителей прифронтовых городах и селах.

"Враг адаптирует тактику огневого вала. Все активнее и активнее соединяет средства дальнобойного поражения – от маленьких дронов и минометов, заканчивая трагедиями, которые случаются в мирных городах, когда враг бомбит авиационными боеприпасами. Это может быть хаотичная бомбардировка тыла. То же самое касается и Часового Яра, и других населенных пунктов", – рассказал военнослужащий.

Также защитник отметил, что в теплое время года противник пытался продвигаться к позициям ВСУ малыми группами, используя двухколесный транспорт. Враг предпринял такую тактику, чтобы сократить потери личного состава.

"Летом враг в большинстве случаев пробовал продвигаться малыми группами. Эти тараканы просачивались по одному, по два, на скутерах, на мопедах. Очевидно, что в 2022-2023 году их большие группировки уничтожались, хорошо разносили наша артиллерия и дроны, поэтому они научились, по одному по двое пытаются ходить", – отметил Назаренко.

Напомним, войска РФ пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра на Краматорском направлении, однако значительного прохождения вперед не имеют. То есть о стратегическом успехе оккупантов речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в сети показали город-призрак, в который оккупанты превратили Часов Яр. Войска РФ постоянно обстреливают населенный пункт всеми возможными видами вооружений.

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