За сутки на фронте произошло 174 боевых столкновения, поражено средство ПВО и пушки противника – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону ВСУ. В течение суток на фронте было зафиксировано 174 боевых столкновения.

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Самые активные бои продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 октября.

В течение суток путинская армия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в том числе сбросив 124 управляемых авиабомбы. Кроме этого, противник совершил более 4800 обстрелов, из них 208 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1600 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Храповщина, Яблоновка, Мирополье, Басовка, Гоптовка, Казачья Лопань, Одрадное, Песчаное, Глушковка, Берестово, Загрызовое, Терны, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Мирноград, Успеновка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Львово.

В свою очередь авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и два орудия противника.

На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского. Враг активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызового, Вишневого, Берестового и Первомайского.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Екатериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Гострого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Ореховском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции наших воинов.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиударов, сбросив 45 КАБов по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 23 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 73 БПЛА оперативно-тактического уровня, 100 автомобилей и единицу специальной техники.

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровск в Донецкой области. Недавно захватчикам удалось продвинуться к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций. Также путинская армия ведет наступление в районе Курахово и Угледара.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины 26 октября провели усиленную механизированную атаку на российские позиции в Глушковском районе Курской области РФ. Российские войска тоже предприняли попытки отбить некоторые позиции, но в целом линия фронта на этой территории за сутки не изменилась.

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