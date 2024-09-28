За сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений, поражены два командных пункта врага – Генштаб

В Украине 27 сентября больше всего боев (47) произошло на Покровском направлении, второе по активности – Кураховское (28). Всего было зафиксировано 180 боестолкновений.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 28 сентября (948 сутки полномасштабной войны) поделился сводкой об итогах прошедшего дня. За сутки российская армия совершила обстрелы:

– шесть ракетных (с применением девяти ракет);

– 74 авиационных (в том числе с применением 118 КАБ);

– 5081 из других видов оружия.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов: Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходыно, Бунякино, Башкировка, Харьков, Синьковка, Кучеровка, Купянск Узловой, Ковшаровка, Твердохлебово, Новое, Серебрянка, Новомарково, Дружба, Константиновка, Бересток, Горняк, Трудовое, Богоявленка, Новодаровка, Зеленое Поле, Лобковое, Новотимофеевка, Федоровка, Темировка, Ясная Поляна, Херсон.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, уничтожили два командных пункта, а также поразили две артиллерийские системы.

На Харьковском направлении произошло шесть атак ВС РФ в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении было 19 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия войска страны-агрессора в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около шести населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского, Новосадового.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Григоровки, Предтечино, Часова Яра, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении захватчики пошли в семь атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового, Новоторецкого. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новоторецкого.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия врага – в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки.

На Времевском направлении зафиксировано 13 штурмов неподалеку от Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки. Здесь россияне активно задействовали штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки, Работино и Малых Щербаков оккупанты получили достойный отпор – всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб.

На Приднепровском направлении ВС РФ атаковали наши позиции дважды. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В ГШ ВСУ также упомянули об обстрелах агрессором Черниговской и Сумской областей с территории РФ и продолжении украинской операции в Курской области. Подробностей в сводке нет.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверило командование.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно новое видео боевой работы продемонстрировали военнослужащие из Государственной пограничной службы, которые борются с агрессором в районе Волчанска Харьковской области.

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