За сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, поражены два пункта управления врага – Генштаб

За сутки 19 декабря на линии фронта произошло 191 боевое столкновение. Больше российских атак зафиксировано на Покровском и Времьевском направлениях, а в Курской области россияне штурмовали 60 раз.

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Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и другие важные цели противника. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, продолжает атаковать наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери", – отметили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 112 КАБ. Кроме этого, совершил около пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2234 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаударов, в частности в районах Александровка, Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды, Лозовая, Твердохлебово, Надия, Сергеевка, Грековка, Серебрянский лес, Веролюбовка, Краматорск, Серебрянка, Северск, Резиновка, Федоровка, Дружба, Катериновк, Новоселка, Новодаровка, Темировка, Зеленое Поле, Степногорск, Лобковое.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще два важных целя противника", – заявили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг накануне наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Загрызового и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебовой, Зеленой Рощи, Тернов и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского, всего было отражено девять атак. Противник активно применял авиацию.

На Краматорском направлении оккупнты один раз атаковали в районе Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасиловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 18 российских атак. Активнее всего кафиры пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахового и Дачного.

На Времьевском направлении противник совершил 23 штурма наших позиций в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

"Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отразили четыре наступательных действия врага на Приднепровском направлении", – добавили в Генштабе.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация россиян продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 6 авиаударов, сбросив при этом 7 КАБ, кроме того враг совершил 472 обстрела. Украинские защитники отразили 60 штурмовых действий захватчиков.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – заверили в Генштабе

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 2200 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 24 боевых бронированных машины, 42 артиллерийские системы, одно средство ПВО, 79 БПЛА оперативно-тактического уровня, 115 автомобилей и 6 единиц спецтехники оккупантов.