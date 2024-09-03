За сутки на фронте произошло 197 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

Самыми горячими направлениями фронта в Украине остаются Покровское, а также Кураховское, Времевское и Купянское. Всего за прошедшие сутки на поле боя зафиксировано 197 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 в Facebook. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара, применив 33 ракеты и 68 авиаударов, сбросив 77 КАБов. Кроме этого, произвел более 3900 обстрелов, из них 139 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны не остались в долгу и ответили на вражеские атаки 12 ударами по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили артиллерийскую систему и две понтонные переправы.

Ситуация по направлениям

Харьковское. Произошло пять боестолкновений вблизи Волчанска.

Купянское направление. Точилось 23 боя. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового.

Лиманское направление. Враг 18 раз атаковал возле Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

Северское направление. Воины пресекли семь попыток противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Краматорское направление. Произошло восемь боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Клищиевки, Калиновки, Часова Яра, Ступочек и Белой Горы.

Торецкое направление. Продолжалось 18 боев, в частности, возле Торецка, Щербиновки, Романовки и Нелиповки.

Покровское направление. Защитники отражали 56 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутый Яр, Гродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки и Михайловки.

Кураховское направление. Силы обороны остановили 39 атак противника вблизи Украинска, Георгиевки, Константиновки, Галицыновки и Красногоровки.

Времевское направление. Российские захватчики совершили 21 наступательное действие возле Водяного, Угледара, Константиновки и Пречистовки.

Приднепровское направление. Украинские защитники отразили две атаки противника.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На днях в Генштабе ВСУ провели закрытое совещание с участием главнокомандующего Александра Сырского, во время которого подвели итоги деятельности ВСУ за август 2024 года. Заседание состоялось "с использованием закрытой сети видеоконференцсвязи".

– 2 сентября в ISW сообщили, что оккупанты продолжают наступление на Востоке Украины с целью выхода на административные границы Донецкой области. Со своей стороны, украинские защитники держат оборону и не позволяют врагу сместить линию фронта – в течение суток 1 сентября подтвержденных изменений на линии фронта не было.

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