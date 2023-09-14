За сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений, уничтожен пункт управления врага и два склада БК – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники уничтожают врага и шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории.

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Также Силы обороны ведут оборону на востоке и юге Украины. В свою очередь российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право и совершают обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 14 сентября.

В течение 13 сентября на фронте произошло 29 боевых столкновений. Оккупационные войска нанесли 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам.

В ночь на 14 сентября российские террористы атаковали Украину 22 дронами-камикадзе типа Shahed. Средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 17 БПЛА. Кроме того, в Генштабе уточнили, что вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа Shahed, из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Из-за вражеских атак среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Также зафиксированы разрушения и повреждения припортовой инфраструктуры, частных жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Россияне нанесли авиационные удары по населенным пунктам Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степок Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасне Запорожской области; Одрадокаменка и Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативного командования "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Вербового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Ранее сообщалось, что главной движущей силой освобождения Работино на Запорожье стала не западная бронетехника, а саперы, которые на коленях или лежа расчищали пути для этой техники и пехоты.

Напомни, воины Сил обороны Украины метр за метром продвигаются в районе Работино на Запорожском направлении. Войска России больше года строили там оборону, это усложняет движение украинских бойцов. Кроме того, российские оккупанты пытаются вернуть себе утраченные позиции, однако безуспешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине важно не делать паузу в контрнаступлении, чтобы освободить все свои территории от российской оккупации. Для этого Силам обороны необходимо дальнобойное вооружение и преимущество над россиянами в небе.

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