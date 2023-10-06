За сутки на фронте произошло 37 столкновений, поражены узел связи и станция РЭБ врага – Генштаб

На фронте в Украине за минувшие сутки (5 октября) произошло 37 боестолкновений. Наши ракетные войска "демилитаризировали" узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, девять артсредств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию РЭБ противника.

Украинская авиация за этот период нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и семь - по зенитно-ракетным комплексам россиян. Об этом в 6:00 пятницы, 6 октября (590-е сутки полномасштабного вторжения РФ), сообщил Генеральный штаб ВСУ в свежей сводке.

Наши воины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Они уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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В течение 5 октября противник нанес три ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам. Кроме того, Российская Федерация атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Противовоздушной обороной уничтожены 24 БПЛА. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районе таких населенных пунктов:

– Грабовское Сумской области;

– Ивановка, Кисловка Харьковской области;

– Белогоровка Луганской области;

– Спорное, Клещиевка, Иванополье, Марьинка, Новомихайловка, Парасковеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;

– Новодаровка, Работино Запорожской области;

– Берислав, Казацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 сел, поселков и городов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность в том числе для того, чтобы не допустить переброску наших войск на другие участки. Также ВС РФ наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили четыре атаки врага восточнее Макеевки на Луганщине.

На Бахмутском направлении наши воины имели успех восточнее Андреевки. Войска страны-агрессора безуспешно пытались восстановить утраченное положение на восток от Дилиевки. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях российские захватчики совершали безуспешные штурмы в районе Авдеевки. Также враг совершил 14 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Водяное Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают захватчиков юго-восточнее Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

В ГШ ВСУ отметили: украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 6 октября оккупационные войска снова атаковали Украину дронами типа Shahed. В частности, враг поразил инфраструктуру Подунавья, повредив зернохранилище.

– Всего противник запустил 33 ударных БПЛА, силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 25.

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