За сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений, уничтожен склад БК врага и станция РЭБ – Генштаб

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

В свою очередь враг продолжает игнорировать международное гуманитарное право, совершает обстрелы по позициям украинских войск и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 октября.

В течение суток на фронте произошло 39 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных удара, совершил 47 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и по гражданским объектам. В результате преступных действий россиян разрушены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, войска РФ ночью 10 октября нанесли очередной авиационный удар по Украине применив 36 ударных дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 26 вражеских БПЛА.

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Под авиационным обстрелом были населенные пункты Галагановка Черниговской области; Дегтярное, Степное Сумской области; Кондрашовка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Андреевка, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области, а также Змиевка и Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника вблизи Клещиевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.

Напомним, на Таврическом направлении оккупационные войска Российской Федерации сосредоточились на атаках городов Авдеевка и Марьинка. Тем временем у защитников Украины есть частичный успех западнее Вербового на Запорожье.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия ночью 10 октября атаковала Одесскую область. Защитники неба сбили более двух десятков дронов "Шахед", в то же время произошел и прилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 79-й ОДШБр ВСУ уничтожили колонну российской техники на Марьинском направлении. Среди потерь врага оказались инженерная машина разминирования, БМП, танки и другая бронетехника.

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