За сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения, поражены пять пунктов управления врага и склад БК – Генштаб

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на разных участках фронта в попытке улучшить свое тактическое положение и прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки 14 апреля произошло 54 боевых столкновения.

Больше всего атак враг совершил на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершили 98 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под авиационными ударами были населенные пункты Хлебороб Сумской области; Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество в Луганской области; Новосадово, Новобахмутовка, Екатериновка, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Нетайлово, Нью-Йорк, Бердичи, Уманское, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка, Водяное, Александрополь, Константиновка, Сторожевое и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешных атаки на позиции наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и складу боеприпасов врага.

Напомним, в течение недели (8-14 апреля) Силы обороны Украины продолжили атаки по тылам российских оккупационных войск. Подтверждены удары по месту хранения вражеских боеприпасов, а также по шести пунктам базирования/управления противника.

Ранее сообщалось, что за сутки 14 апреля ВСУ ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 российских оккупантов. А с начала полномасштабной войны количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает уже 454 420.

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