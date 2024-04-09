За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений: Генштаб назвал направления, где идут упорные бои. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 4 ракетных и 97 авиационных ударов, совершили 92 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 9 апреля оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Белополье Сумской области и город Сумы; Петропавловка, Нестерное, Липцы, Терновая, Малый Бурлук Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Ивановское, Раздолевка, Константиновка, Великая Новоселка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Нетайлово, Семеновка, Мемрик, Новокалиново, Красногоровка, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Александрополь, Водяное, Урожай; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клищиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 6 атак в районе населенных пунктов Бердичи, Уманское, Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка, где враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 6 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Напомним, российские войска вечером 8 апреля ударили ракетами по Полтавской области. Под вражеский обстрел попала гражданская инфраструктура региона. В результате действий террористов погиб один человек.

Ранее сообшалост, что российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Запорожью. Целью путинских захватчиков стал промышленный объект. Вследствие военного преступления россиян пострадали шесть человек.

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