За сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления и озвучили потери врага

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись с российскими оккупантами в 56 боевых столкновениях. Наиболее горячо было на Авдеевском и Марьинском направлениях, где защитники отбили по 16 вражеских атак.

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Воины ударили по районам сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники, что привело к новым потерям в рядах ВС РФ. О ситуации на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 24 января – 700-е сутки полномасштабной войны.

Накануне агрессор нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые жители, в частности дети. Разрушения и повреждения получили более 200 различных объектов гражданской инфраструктуры в Киеве и Киевской области, Харькове и Павлограде Днепропетровской области. Кроме этого, вечером российские оккупанты атаковали шестью ударными БПЛА типа Shahed-136/131, из которых силами и средствами ПВО был уничтожен один дрон.

Из авиации российские войска обстреляли н. п. Казачья Лопань, Липцы, Гатище Харьковской области; Макеевка, Белогоровка, Серебрянское лесничество – Луганской; Терны, Серебрянка, Северск, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Урожайное – Донецкой; Работино на Запорожье и Качкаровку, Милово, Берислав на Херсонщине. Под артиллерийским огнем неприятеля оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении ВСУ отбили российскую атаку возле Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении отбиты четыре атаки оккупантов в районах Ямполевки и Торского Донецкой области, еще две вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества на Луганщине.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили три вражеских атаки недалеко от Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать армию РФ, которая не оставляет попыток окружить Авдеевку. Накануне они отбили пять атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 11 – возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбили 16 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. А на Запорожском защитники отбили четыре его атаки южнее Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из занимаемых районов, в течение суток он совершил семь безуспешных штурмов позиций наших войск.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. К примеру, авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двух зенитно-ракетных комплексах и пункта управления ВС РФ. Также силами и средствами ПВО было уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, пять баллистических типа "Искандер-М" и две управляемые Х-59. Подразделения ракетных войск ударили по району сосредоточения врага, двум средствам ПВО, девяти артсредствам и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW оценили ситуацию с военной помощью Запада для Украины, о которой говорилось на 18-й встрече партнеров в формате "Рамштайн". В частности, НАТО заключило контракты на закупку более 200 тысяч артснарядов 155-мм калибра.

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