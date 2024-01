Заключены важные контракты: в ISW оценили ситуацию с военной помощью Западу для Украины

Западные государства подтвердили свою поддержку Украины и приверженность развитию ее оборонно-промышленной базы на 18-й контактной группе в формате "Рамштайн" в Германии 23 января. В этот же день НАТО заключило контракты на закупку более 200 тысяч артснарядов, что, вероятно, тоже позволит ему направить дополнительную помощь Киеву.

При этом такие сделки важны не только чтобы поспособствовать прорыву ВСУ на поле боя, но и для потенциального сдерживания любого будущего нападения России на восточные фланги Альянса. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Министр обороны Украины Рустем Умеров после "Рамштайна" заявил, что Бельгия планирует предоставить стране военной помощи на сумму €611 млн в 2024 году. Со своей стороны глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил мнение США о том, что Украина правильно использует военную помощь, и заявил, что Вашингтон продолжает контролировать и отчитываться о помощи в сфере безопасности, доставленной Киеву. Он прямо указал, что США не увидели "никаких достоверных доказательств неправомерного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, предоставленного Украине".

Также Офис генерального инспектора Минобороны США опубликовал 11 января отчет, в котором говорилось, что что неспособность документировать определенную помощь, предоставленную Украине своевременно, во многом была связана с ограничениями ведомства, но это не означает, что что-нибудь из переданного было присвоено неправомерно.

Остин тоже подтвердил поддержку США укрепления оборонно-промышленной базы Украины. А Умеров заявил, что Киев готов соинвестировать в технологии и совместное производство с заинтересованными компаниями, чтобы способствовать прорыву на поле боя с помощью "инноваций и значительного технологического прогресса".

Глава Департамента прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк добавил, что Киев и неназванные официальные лица уже обсуждали пути увеличения производства вооружения и боеприпасов, создания коалиции по производству артиллерии, а также развития Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Украины.

Помимо этого, 23 января генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и генеральный директор Агентства НАТО по поддержке и закупкам Стейси Каммингс подписали контракты с французской компанией Nexter и немецкой Junghans Defense на закупку около 220 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов на сумму $1,2 млрд.

Столтенберг заявил, что война в Украине превратилась в "битву за боеприпасы", поэтому важно, чтобы НАТО пополнил свои запасы, поскольку продолжает ее поддерживать.

"Неясно, предназначены ли контракты для того, чтобы позволить НАТО отправлять дополнительные боеприпасы в Украину или пополнять собственные запасы. Но помощь Запада в сфере безопасности остается жизненно важной для Украины, поскольку любое ее медленное сокращение или внезапное прекращение, скорее всего, лишит Украину способности защищаться и может привести к тому, что ВС РФ захватят значительно большую территорию, приблизив российские передовые базы к границам НАТО", – отметили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что пополнение арсеналов НАТО также является важным начинанием, поскольку перевооружение Альянса необходимо для сдерживания – а при необходимости и поражения – любого будущего российского нападения на его восточный фланг. Особенно учитывая, что Кремль все чаще угрожает государствам-членам НАТО, а связанные с Москвой субъекты все также пытаются посеять нестабильность и создать информационные условия для возможных будущих агрессивных действий России против членов НАТО и других постсоветских государств.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Канада объявила об очередном пакете оборонной помощи Украине, согласно которому ВСУ могут получить многоцелевые лодки и поддержку в обучении на истребителях F-16. В то же время Германия впервые передаст Украине вертолеты и тоже проведет обучение военных.

