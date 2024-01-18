За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений, поражены два пункта управления врага и склады БК – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает не только позиции наших войск, но и населенные пункты. За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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В течение 17 января на фронте произошло 78 боевых столкновений. Войска РФ пытаются наступать на разных участках фронта. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 января.

В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура. В ночь на 18 января российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 33 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 вражеских БПЛА уничтожены.

Под авиационным ударом были Федоровка, Волчанск, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Голубовка, Серебрянка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области; Червоный Маяк, Змиевка, Тягинка Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника у Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, Канада официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с призывом ускорить передачу Вооруженным силам Украины зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Страна оплатила эту систему ПВО для Украины еще в начале 2023 года.

Ранее сообщалось, что французская оборонная промышленность произведет для Вооруженных сил Украины 78 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Для того, чтобы процесс начался как можно скорее, Украина предоставит часть собственных ресурсов.

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