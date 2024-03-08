За сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления и озвучил потери врага

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили полсотни российских атак на Авдеевском на Новопавловском направлениях в пределах Донецкой области. Всего же на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Защитники нанесли врагу потери, уничтожив живую силу, средства противовоздушной обороны и склад с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 8 марта.

Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 37 ударных БПЛА типа Shahed, из которых силы ПВО уничтожили 33 дрона. За сутки же оккупационные войска РФ нанесли четыре ракетных и 74 авиаудара, совершили 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших сил и населенным пунктам. В результате этих террористических атак погибли и пострадали гражданские, разрушены и повреждены многоэтажные, частные дома, объекты инфраструктуры.

В частности, из авиации враг ударил по населенным пунктам: Бабеловка Сумской области; Волчанск, Ивановка, Степная Новоселовка – Харьковской; Ямполевка, Андреевка, Григоровка, Торецк, Дружба, Константиновка, Часов Яр, Ивановское, Новобахмутовка, Очеретино, Уманское, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Урожайное – Донецкой; Работино, Малая Токмачка – Запорожской. Из артиллерии захватчики обстреляли более 150 городов и сел Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы в Белгородской области РФ.

На Купянском направлении враг совершил две атаки в районе Синьковки Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение. На Лиманском ВСУ отбили 13 российских атак вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного, Раздолевки – Донецкой. На Бахмутском направлении Силы обороны остановили шесть атак врага в районе Андреевки и Клещиевки.

На Авдеевском направлении защитники отбили 23 атаки армии РФ возле н. п. Бердичи, Тоненькое, Орловка, Первомайское, Невельское Донецкой области. Продолжают наши воины сдерживать врага и в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки, Новомихайловки на Новопавловском направлении, где оккупанты 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении украинские бойцы отбили две вражеские атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области. На Херсонском было три безуспешных штурма оккупантов, которые не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения захватчиков, два средства ПВО, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горюче-смазочных материалов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, численность группировки захватчиков на Авдеевском и Запорожском направлениях остается постоянной – примерно по 50 тысяч оккупантов на обеих линиях фронта. Хотя ситуация довольно сложная, враг несет значительные потери.

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