За сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений, поражен пункт управления врага и станция РЭБ – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 86 боевых столкновений. Враг давил на большинстве оперативных направлений, нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из РСЗО и обстрелял из артиллерии более 120 населенных пунктов.

В то же время Силы обороны нанесли потери противнику, в частности поражены пункт управления, станция РЭС и склад боеприпасов оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 19 апреля, на 786-е сутки полномасштабного российского вторжения.

Российские обстрелы

В Генштабе информировали, что авиаудары подверглись населенным пунктам Орловка Сумской области; Волчанск, Стрелка, Боровая Харьковской области; Невское Луганской области; Ямполевка, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Нетайлово, Селидово, Александрополь, Красногоровка, Водяное, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Крынки, Ивановка Херсонской области.

Под огнем артиллерии было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах Торского и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг четырежды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

Украинские защитники нанесли урон врагу

Как сообщили в Генштабе, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают противника вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами ПВО уничтожены две управляемые ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск поражен пункт управления, два артиллерийских средства, станция РЭС, район сосредоточения личного состава и состав боеприпасов врага.

Дополняется...