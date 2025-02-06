За сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений, поражен пункт управления врага и станция РЭБ – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 90 боевых столкновений. Враг ударил по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам тремя ракетами и сбросил 134 КАБа, более половины из них – на Курщину.

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В то же время, украинские защитники поразили 19 районов скопления техники, пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию РЭБ оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 08:00 утра среды, 6 февраля, 1079-х суток широкомасштабной агрессии РФ.

Вражеские удары

По данным Генштаба ВСУ, накануне агрессор нанес по позициям подразделений Украины и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 134 КАБа.

Также противник совершил более 5800 обстрелов, из них 107 – из РСЗО и применил для поражений 2293 дрона-камикадзе.

В частности, РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Галагановка, Ступочки, Клебан-Бык, Катериновка, Дружба, Улаклы, Покровск, Сергеевка, Новопавловка, Андреевка, Комар, Разлив, Бурлацкое, Богатырь, Новополь, Гуляйполе, Егоровка, Белогорье.

Какая ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении украинские воины отразили четыре вражеских атаки в районах Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском было восемь атак российских захватчиков. Силы обороны отражали штурмы врага неподалеку от населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязей и Торского.

На Северском направлении агрессор девять раз атаковал позиции Сил обороны в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском зафиксировано три боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком враг совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дылеевки и Щербиновки.

На Покровском защитники Украины остановили 24 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Проминя, Песчаного, Дачного и Улаклы.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили три атаки вблизи Константинополя.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили две атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В операционной зоне на Курщине подразделения войск Украины отразили девять атак российских захватчиков. Кроме этого, агрессор нанес 54 авиационных удара, с применением 78 КАБов, а также совершил 415 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 14 – из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери окупантов

Как говорится в сводке, за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 19 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, артиллерийское средство, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Украинские воины наносят оккупационным войскам России ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу, заявили в Генштабе.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери врага составили 1240 человек. Также Силы обороны обезвредили 18 танков, 16 боевых бронемашин, 46 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 83 БПЛА оперативно-тактического уровня, 133 автомобиля и две единицы спецтехники российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 февраля в Генштабе подтвердили поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае РФ. Это объект оперативного базирования авиационных средств, откуда враг запускал "Шахеды" по Украине. Местные жители накануне вечером сообщали о громких взрывах.

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