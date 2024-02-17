За сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений, поражен склад БК врага: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

По линии фронта накануне, 16 февраля, произошло 90 боевых столкновений. Практически половину атак отбивали воины, ведущие бои на Авдеевском направлении, горячо также было на Лиманском направлении и под Марьинкой.

Тем временем украинские войска продолжали наносить врагу потери, в том числе накануне защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов. О ситуации на передовой рассказывается в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За сутки российские войска нанесли 8 ракетных и 55 авиационных ударов, совершили 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, медицинские учреждения, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным удара подверглись: Уды, Гатище, Катериновка Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Терны, Авдеевка, Семеновка, Ласточкино, Александрополь Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На линии фронта накануне произошло 90 боевых столкновений.

Так, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичей и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Если на Новопавловском направлении наступательных действий враг не вел, то на Запорожском – 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции сил обороны на юго-востоке от Малой Токмачки.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиций и отражать штурмы оккупационных войск.

Между тем Силы обороны делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери в живой силе и технике.

Так, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, 2 районам огневых позиций артиллерии, 1 складу боеприпасов, 2 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны противника.

Напомним, накануне, 16 февраля, Силы обороны уничтожили еще 1050 оккупантов и 28 артсистем врага. В общей сложности армия Путина за сутки потеряла 84 единицы техники и вооружений, а безвозвратные потери захватчиков в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 401 350 человек.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ на выход украинских сил из Авдеевки. Решение он объяснил стремлением не допустить оцепления и сохранить жизнь воинов.