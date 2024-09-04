За сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 207 боевых столкновений. Большинство из этих боев сконцентрировались на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на 08:00 4 сентября 2024 года. Противник совершил два ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, использовав три ракеты, а также провел 86 авиационных атак, сбросив 123 КАБ.

Кроме того, врагом было совершено 4205 обстрелов, из которых 97 – из реактивных систем залпового огня, и применено 1406 дронов-камикадзе.

Авиационные удары были нанесены, в частности, в районах населенных пунктов Эсмань, Усок, Юнаковка, Сумы, Макарово, Малое Веселое, Петропавловка, Боровая, Ступочки, Григоровка, Белая Гора, Часов Яр, Дачное, Константиновка, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Селидово Мирноград, Антоновка, Угледар, Шахтерское, Пятихатки, Томарино, Берислав, Тягинка, Выровка и Николаевка.

В то же время, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесли 16 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники противника, а также по одной понтонной переправе врага.

На Харьковском направлении российские войска четырежды пытались проводить наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло девять боевых столкновений, где Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Берестового, Стельмаховки, Синьковки, Глушковки и в направлении Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 32 атаки противника, в частности, в районах Невского, Макеевки, Новосадового, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинским защитникам удалось отразить пять атак неподалеку от Верхнекаменского, Спорного и Иванодарьевки. На Краматорском направлении украинские войска остановили восемь попыток врага продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Клещиевки и Андреевки.

При поддержке семи авиационных ударов, враг семь раз пытался прорваться в районе Торецкая, где в общей сложности произошло 15 боевых столкновений. Оккупанты также атаковали в районах Нью-Йорка, Нелиповки, Курдюмовки и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 61 атаку противника. Враг пытается продвинуться недалеко от Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого и Селидового, сосредотачивая свои основные усилия в районах Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Галицыновки, Украинской, Желанной, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где захватчики предприняли 50 попыток прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времивском направлении оккупанты предприняли 10 попыток захватить наши позиции вблизи Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться в районах Новоандреевки, Роботыно и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчики активизировались и нашим защитникам пришлось отбивать пять атак на позиции.

Также Силы обороны Украины продолжают операции на Курском направлении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 4 сентября, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники типа Shahed и ракеты разных типов. Еще с вечера враг запустил БПЛА, а после 02:00 поднял в небо по меньшей мере пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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