За сутки – почти минус четыре взвода российской пехоты: в Нацгвардии показали, как уничтожают оккупантов. Видео

Российские захватчики не прекращают намерения продвинуться на Покровском направлении. Однако, наши защитники препятствуют планам врага, увеличивая количество ликвидированных военных РФ.

В частности, в этом районе за сутки на "концерт Кобзона" отправилось почти четыре взвода противника. Об этом сообщили в Telegram-канале командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

"Бригада НГУ "Спартан" совместно со смежными подразделениями отразила штурм врага – за сутки уничтожено почти четыре взвода пехоты РФ", – говорится в сообщении.

Россияне несут потери

По данным украинских военных, во время попытки наступления на Покровском направлении российское оккупационное командование привлекло около 90 штурмовиков. Воспользовавшись туманом как прикрытием, противник пытался продвинуться, используя автомобили, мототехнику и квадроциклы.

"Впрочем "Спартан" совместно с "Птицами Мадьяра" и смежными подразделениями остановили наступление врага", – указано в сообщении.

В течение суток противник понес существенные потери. В частности, ликвидировано 80 штурмовиков, еще двое получили ранения. Кроме того, украинские военные взяли в плен двух российских пехотинцев.

Также была уничтожена вражеская техника, среди которой 10 квадроциклов, 4 мотоцикла и 6 автомобилей.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что на Покровском направлении украинские войска сдерживают продвижение оккупантов и продвигаются на разных участках фронта. Опубликованные недавние видеозаписи с геолокацией показывают, что силы обороны Украины недавно продвинулись в северо-западной части Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал сложной оперативную обстановку на Покровском и Очеретинском направлениях. Только на этих двух отрезках фронта за прошедшую неделю зафиксировано около 400 боевых столкновений с врагом.

