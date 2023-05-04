За сутки войска РФ потеряли на таврическом направлении почти две роты и 28 единиц техники

Оккупационные войска России за прошедшие сутки, 3 мая, потеряли на таврическом направлении убитыми и ранеными почти две роты своих военных. Кроме того, враг остался без 28 единиц военной техники.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Кроме того, Силы обороны Украины отминусовали у россиян четыре склада с боеприпасами.

Также он уточнил, какое именно вооружение вражеской армии РФ было уничтожено или повреждено.

Речь идет о четырех боевых машинах пехоты, двух дронах "Ланцет-3", четырех ББМ, двух зенитно-ракетных комплексах "Оса", зенитно-ракетных комплексах "С-300", самоходной артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", автомобильной технике.

По словам Тарнавского, враг за сутки 24 раза атаковал позиции защитников таврического направления. Однако российские оккупанты не имели успехов и были вынуждены отойти.

В то же время, украинские воины на таврическом направлении выполнили 872 огневые задачи. Всего за сутки было зафиксировано 458 обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что с начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла 192,5 тыс. людей убитыми. Также войска РФ остались без тысячи единиц военной техники.

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