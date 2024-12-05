За время полномасштабного вторжения в Украину цены на гробы в России выросли на 74% – Росстат

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину подскочила стоимость изготовления гроба. А именно на 74%.

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Об этом пишут СМИ РФ со ссылкой на Росстат. Отмечается, что в октябре 2024 гроб в среднем по городам страны-агрессора стоил 7711 рублей (примерно 3100 гривен. – OBOZ.UA) против 4437 рублей (приблизительно 1800 гривен. – OBOZ.UA) в январе 2022-го.

"Стремительный рост цен на гробы начался в первые месяцы вторжения в Украину: за февраль-август 2022 года их изготовление подорожало на 12%, или на 548 рублей (примерно 225 гривен. – OBOZ.UA)", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новый виток похоронной инфляции произошел вскоре после объявления мобилизации: если в сентябре 2022 года один гроб стоил 4998 рублей, то в феврале 2023-го уже 6669 рублей – то есть на 33% дороже.

В целом за 2022 год гробы подорожали на 48%, за 2023 год – почти на 12%, а за 9 месяцев 2024-го – еще на 10%.

"В некоторых регионах гробы подорожали кратно: на 181% в Сахалине, на 162% в Омской области, на 104% и 103% соответственно – в Тамбовской и Смоленской областях (за 2023 год)", – резюмируют РосСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года среднесуточные потери российских военных в войне против Украины достигли нового месячного максимума. По данным Генштаба Украины, этот показатель составлял 1523 человека (убитыми и ранеными).

Ранее сообщалось, что военные из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ затонули, пытаясь высадиться на островах Днепра в Херсонской области.

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