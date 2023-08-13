Заботится о моральном духе бойцов: пограничники показали самого милого 'защитника' северных рубежей. Фото

Украинские пограничники показали самого милого "защитника" северных рубежей Украины. Вместе с охранниками украинской границы на страже стоит кот "Сметана", поддерживающий моральный дух воинов.

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Он прибился к защитникам и сам "выбрал" себе имя, не устояв перед соблазном полакомиться оставленной на столе сметанкой. Фотографии пушистого "пограничника" опубликованы в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

"Котик с псевдо "Сметана" – самый милый "защитник" северных рубежей Украины. Он неотъемлемая часть отряда наших пограничников. Однажды хвостатый прибился к ребятам, которые несут службу на позициях. С тех пор и заботится о моральном духе бойцов", – отметили в МВД.

Там также рассказали историю появления у кота его "позывного".

"Псевдо "Сметана" котик получил от пограничников, когда однажды не устоял перед соблазном и съел сметану из открытой банки. Тогда и не стали муркотику подбирать другое имя. Пусть эта теплая история порадует и вас, друзья, в выходной день", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее поразительную историю о животных на войне рассказали воины 77-й бригады ДШВ. В критической ситуации, когда у воинов на позиции закончилась еда, любимица защитников собака Жужа находила под завалами сухпаи и приносила бойцам, спасая их от голода.