Зачем РФ перебросила десант на Запорожье: разведка Британии назвала причину

Россия, вероятно, перебросила подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) из Херсонской области на Ореховское направление в Запорожской области. Российские подразделения, ведущие там боевые действия против украинских войск, столкнулись с особо интенсивным истощением личного состава и тяжелыми боями на передовой.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной 12 августа в Twitter министерства обороны Британии. Отмечается, что с 4 июня 2023 года основной российской силой на указанном направлении является 58-я общевойсковая армия РФ.

В разведке напомнили, что 11 июля ее тогдашний командир был уволен, вероятно, частично из-за того, что настаивал на необходимости вывода части своих сил. Отчеты свидетельствовали, что 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особо интенсивным истощением из-за тяжелых боев.

В минобороны Британии предположили, что существует реалистичная возможность того, что прибытие ВДВ наконец-то позволит частям этих полков выйти на ротацию для восстановления. Однако, как отметили разведчики, передислокация вероятнее всего ослабит оборону оккупантов у восточного берега Днепра, где их все больше беспокоят налеты украинских десантных сил.

Напомним, в американском Институте изучения войны также сообщили, что оккупанты передислоцировали свои силы на Запорожье. Со своей стороны, украинские войска достигли тактически значимого продвижения в западной части области и оказались на северной окраине населенного пункта Роботино.

По данным ISW, для укрепления указанного участка фронта с левобережья Херсонщины, в частности, были переброшены подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которые участвуют в ожесточенных боях под Роботиным. Также туда прибыли подразделения батальона "Восток Ахмат", подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Страткоме ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины освободили более 40 тыс. квадратных километров территории. Площадь деоккупированных земель почти вдвое больше, чем территория Израиля;

– украинские военнослужащие рассказали, что контрнаступательная операция будет проходить длительное время. Защитникам страны придется столкнуться на поле сражения с огромным количеством российской артиллерии и личного состава, а также преодолеть большие минные поля.

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