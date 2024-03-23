Зачем российским властям теракт в 'Крокусе': украинские эксперты расставили все точки над 'і'

Теракт в концертном зале Крокус Сити Холл в российском Подмосковье может быть операцией российских спецслужб. Цель массового убийства гражданских может объясняться желанием Кремля создать повод для объявления новой волны мобилизации для продолжения войны против Украины.

Опосредованным подтверждением этой версии служат обвинения в адрес Украины, уже звучащие из России. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

"Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ. Обвинения Украины, звучащие из РФ, уже подтверждают эту версию", – убеждены в ЦПИ. .

В Центре напомнили, что еще в начале марта посольство США в России предостерегало об опасности теракта в Москве и призывало своих граждан избегать мест массового скопления людей. С аналогичными предупреждениями к своим согражданам на территории РФ обращались также посольства других западных стран, в частности, Великобритании, Германии, Латвии, Канады, Швеции, Южной Кореи и Нидерландов.

О причастности российских спецслужб к расстрелу людей в подмосковном Красногорске заявляли также в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины: разведчики назвали эти события сознательной провокацией спецслужб Путина, о которой и предостерегало международное сообщество.

И к подобным методам достижения собственных целей Кремль прибегает не впервые.

"Теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999-м и захват заложников на мюзикле "Норд-Ост" в 2002-м Кремль уже использовал для оправдания второй чеченской войны (война России против независимой Ичкерии. – Ред.) и агрессии против чеченского народа", – напомнили в ЦПД.

Еще большее подозрение о российском следе в событиях в "Крокус Сити Холли" усилилось после того, как российские спецслужбы заявили о "задержании подозреваемых": они, по версии РФ, направлялись к границе с Украиной.

"ФСБ распространяет ложь о том, что подозреваемые в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" были задержаны, когда ехали к границе с Украиной, и вроде бы планировали скрыться на территории Украины. Подозреваемые ехали на автомобиле, фото которого облетело все медиа, и которое разыскивали все силовики РФ. А граница с Украиной – это именно то место, где много военных, и которое РФ пытается тщательно охранять. Также там есть заминированные зоны, продолжаются обстрелы, и он с обеих сторон контролируется дронами 24/7", – указал на откровенный бред в версии ФСБ руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Он охарактеризовал "картинку", которую рисуют ныне российские силовые структуры, как "очень сомнительную и примитивную версию российских спецслужб, которая является ложью".

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 13.00 23 марта в РФ заявили о около 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Между тем, российские пропагандисты пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры.

Так, в следственном РФ заявили, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозируемо после этого прозвучали заявления, что они пытались бежать на территорию Украины, но были пойманы в Брянской области. "Убегали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране.

Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ. Между тем выяснилось, что трое из четырех "объявленных в розыск" таджиков не имеют к событиям в Подмосковье никакого отношения, а "подозреваемые" с кадров спецслужб с задержанными выглядят слишком беспомощными, чтобы спланировать и провернуть подобную операцию.