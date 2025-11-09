Зачищают дом за домом: в ВСУ рассказали, как обнаруживают и ликвидируют врага в Покровске

С начала суток субботы, 8 ноября, на Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Силы обороны Украины сдерживают врага и уже отбили 52 атаки.

В самом Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Об этом сообщили на странице Группировки войск "Восток" в Facebook.

Там отметили, что военные страны-агрессора безуспешно пытаются инфильтроваться на северные окраины города.

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА", – сказано в сообщении.

Также оккупанты пытаются атаковать в районе Мирнограда. Подразделения Сил обороны удерживают позиции и не дают врагу шансов закрепиться на окраинах.

"Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", – отметили в ВСУ.

7 ноября в Генштабе ВСУ заявили, что российские захватчики проникли в городскую застройку Покровска с целью создать условия для полного окружения города.

"Действительно, там создано определенное преимущество в силах и средствах противника, они инфильтровались частично в городскую застройку, особенно на южной окраине этого населенного пункта, и пытаются таким образом создать очаги для того, чтобы продолжить в дальнейшем наступление", – отметил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главная цель России на Донбассе – как можно скорее оккупировать Покровск. По его словам, за трое суток враг совершил около 220 штурмов города.

Как писал OBOZ.UA, российские войска продолжают продвижение на Покровском направлении, они также расширяют логистику к Покровску. Поставки оккупанты осуществляют преимущественно с помощью дронов.

Кроме того, россияне изменили вектор атаки на Мирноград после безуспешных попыток наступать на город с востока, сообщили в Институте изучения войны.

