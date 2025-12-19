Задействовали баржи: россияне перекрыли вход к стоянке военных кораблей в Новороссийске после удара СБУ. Фото

Россияне перекрыли вход к стоянке военных кораблей в Новороссийске. Ограничения зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер". Соответствующие фото были обнародованы после удара по военному объекту.

После атаки по подводной лодке в Новороссийске вход в военную гавань перекрыли притопленными баржами. Кроме того, в районе гавани установлены два ряда боновых заграждений в виде сеток из тросов.

На опубликованных снимках видно, что один из рядов бонов находится в открытом положении, что определяется по расположению поплавков. Россияне теперь не могут быстро вывести в Черное море собственные корабли, которые там базируются, для выполнения боевых задач.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины нанесла мощный удар по российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Крыму. В результате ночной спецоперации на аэродроме Бельбек была уничтожена и поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов.

"Этой ночью дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по составляющим российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

В результате атаки украинские дроны поразили два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", ориентировочная стоимость каждого из которых составляет от 60 до 100 миллионов долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!