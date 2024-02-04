Задрожали стекла в окнах: в Севастополе утром произошел сильный взрыв, оккупанты лгут

В Севастополе (временно оккупированный Крым) утром в воскресенье, 4 февраля, жители слышали взрыв. Звук был очень громким, от него в некоторых районах задрожали окна.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Крым.Реалии" со ссылкой на своего корреспондента. По его информации, это было похоже на работу противовоздушной обороны.

У российских т.н. властей полуострова традиционно "все спокойно". "Губернатор Севастополя" Михаил Развожаев утверждает, что утром проводилась тренировка российского противоподводно-диверсионного обеспечения с применением реактивных бомбометов. В связи с этим в центре города слышали "громкие звуки", написал он.

"Однако наш корреспондент подчеркивает, что от взрыва задрожали стекла в окнах, что обычно не происходит во время подобных учений военных РФ", – отметили в "Крым.Реалии".

Добавим, что Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о звуке взрыва в Севастополе около 7:45 воскресенья.

Как писал OBOZ.UA:

– Агенты военно-партизанского движения "Атеш" провели разведку аэродрома захватчиков в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Это один из стратегически важных объектов врага, откуда происходит большинство взлетов российских истребителей, атакующих Украину.

– Партизаны "Атеш" также провели разведку на "13-м судоремонтном заводе Черноморского флота Российской Федерации". Он расположен в Килен-бухте в оккупированном Севастополе.

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