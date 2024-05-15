Зафиксировано пять попыток врага атаковать Крынки: в Генштабе рассказали о ситуации на левобережье Херсона

Оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска с левобережья Днепра. Зафиксировано пять попыток врага атаковать Крынки на Херсонщине.

Так в Генштабе прокомментировали ситуацию на левобережье региона. Отмечается, что ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.

"Зафиксировано 5 атак противника на направлении Олешковские Пески – Крынки. На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", – сообщили в Генштабе.

Там также добавили, что по всей линии фронта украинские военные продолжали сдерживать давление врага, уничтожать его личный состав и технику.

В Генштабе отметили, что всего с начала этих суток на этом направлении оккупанты потеряли 1075 человек убитыми и ранеными, 251 единицу вооружения и военной техники.

Ранее воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили российский экипаж БПЛА ZALA, готовившийся к запуску разведывательного дрона. Защитники обратились к собратьям из подразделения Signum 93-й ОМБр, поразившим вражескую позицию, ранив оккупантов, уничтожив авто и сам беспилотник.

Как сообщал OBOZ.UA, воскресенье, 12 мая, защитники неба Украины уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов оккупационных войск РФ на юге. Речь шла о БПЛА Орлан и ZALA, которые враг использует для ведения разведки.

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