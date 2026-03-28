Зафиксированы многочисленные попадания: в российском Ярославле дроны атаковали НПЗ, вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 28 марта взрывы раздавались в Ярославльской области РФ. Там под ударами дронов оказался Ярославский НПЗ: зафиксированы неоднократные попадания.

После прилетов на НПЗ вспыхнул пожар. О последствиях атаки рассказали в Telegram-каналах Exilenova+ и КиберБорошно.

Что известно

Об атаке дронов на Ярославльский НПЗ (другие названия – "Ярославнефтеоргсинтез", "Славнефть-ЯНОС") в Exilenova+ впервые написали в 02:20 ночи.

"Ярославль под атакой БПЛА, в городе серия взрывов, работает ПВО", – говорилось в сообщении.

Впоследствии стало известно: прилетело именно на нефтеперерабатывающий завод, а в сети начали появляться кадры с пожаром на территории предприятия.

"Силы обороны санкционными БПЛА посетили Ярославльский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС), который входит в топ-5 по мощности в России и может перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год", – рассказали в Exilenova+.

На отдельных фото видно, что на территории предприятия возникло несколько очагов пожара.

Несколько очагов горения подтверждают и спутники NASA FIRMS: как пишет Falcon insight, они подтверждают поражение непосредственно на территории нефтеперерабатывающего завода.

В OSINT-сообществе "КиберБорошно" сообщили о "многочисленных попаданиях дронов FP-1 по Ярославскому НПЗ"

В сообществе также, проанализировав видео, пришли к выводу: дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-западной стороны, пролетев через весь город.

"В результате атаки наблюдается горение в трех отдельных зонах, в частности: (1) горение нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки; (2) горение газов в результате попадания в технологическую установку или эстакаду. Поскольку факельное хозяйство находится вне кадра, его штатная работа, которая могла бы визуально напоминать подобное горение газов, в данном случае исключается; (3) резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Из-за отсутствия достаточного количества кадров с разных ракурсов сложно точно идентифицировать, какие именно установки были поражены", – указано в сообщении.

Местный губернатор Михаил Евраев тем временем о горящем НПЗ не упомянул ни словом. Около 05:30 он заявил, что над регионом якобы было "нейтрализовано" более 30 беспилотников. Единственные последствия, по словам чиновника – повреждение нескольких жилых домов и торгового объекта.

Он также заявил о "погибших и пострадавших".

