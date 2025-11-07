Зафиксированы многочисленные пожары: в ССО показали, как 'выжигают' нефтебазы врага в оккупированном Крыму. Видео

В ночь на воскресенье, 6 ноября, Силы специальных операций провели результативную работу на территории оккупированного Крыма. Нашим бойцам удалось поразить ряд логистических объектов и нефтебазы российских оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО Вооруженных сил Украины. Там также обнародовали кадры боевой работы.

"ССО выжигает нефтебазы врага во временно оккупированном Крыму! В ночь на 6 ноября подразделениями Сил специальных операций были поражены логистические объекты врага на территории временно оккупированного полуострова Крым", – говорится в сообщении.

Борьба с оккупантами продолжается

В частности, беспилотники ССО нанесли удар по нефтебазе "Гвардейская", вблизи поселка Гвардейск в Крыму. В результате атаки был уничтожен резервуар РВС-400, который на момент удара был заполнен топливом.

В том же районе дроны поразили два поезда с цистернами на сливо-наливной эстакаде. Известно, что оба склада перевозили нефтепродукты.

Кроме того, наши воины осуществили удары по нескольким нефтебазам и складам горюче-смазочных материалов в Симферополе и его окрестностях, в частности в поселке Битумное. В результате, были уничтожены объекты резервуарного парка, зафиксированы многочисленные пожары.

"Силы специальных операций продолжают действовать асимметрично в противодействии военным потугам врага", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов и впоследствии, в районе поселка Битумное, начался сильный пожар на нефтебазе. Пропагандистские паблики РФ ночью писали, что в Крыму была действительно атака БПЛА. Захватчики жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 2 ноября сотрудники Главного управления разведки МО Украины провели удачную операцию на территории оккупированного Крыма. Им удалось уничтожить вражеские объекты ПВО, среди которых радиолокационная станция 92Н6Е и аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18.

