Зарево видно издалека: в оккупированном Симферополе после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе. Фото

Ночью 6 ноября в оккупированном Симферополе прогремела серия взрывов. После этого в районе поселка Битумное начался сильный пожар на нефтебазе.

По предварительным данным, горит предприятие "Крымнефтесбыт". Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Атака БПЛА на Крым

Очевидцы сообщают, что пожар на территории нефтебазы в Симферопольском районе начался около 02:30 ночи. Перед этим над оккупированным полуостровом фиксировали пролет дронов.

Позже местные жители подтвердили, что в Симферополе горит нефтебаза "Крымнефтесбыт" в поселке Битумное. Оккупационные власти пока не комментировали атаку БПЛА и пожар, который возник после налета дронов на Крым.

Пропагандистские ресурсы РФ ночью писали, что в Крыму действительно была атака БПЛА. Оккупанты жаловались, что беспилотники фиксировали вдоль всего южного берега Крыма – от Керчи до Севастополя.

Нефтебаза, связанная с компанией ООО "Крымнефтесбыт", является важным элементом топливной инфраструктуры в районе Симферополя. Предприятие находится в поселке Битумное на южной окраине Симферополя.

Компания занимается оптовой торговлей различными видами топлива, нефтепродуктами, газом и горюче-смазочными материалами (ГСМ).

